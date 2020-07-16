«Миссия выполнена». Кокорин выложил загадочное фото с футболкой «Сочи»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», опубликовал пост в Instagram после отмены матча 29-го тура РПЛ против «Тамбова». В «Сочи» произошла вспышка коронавируса.

— Миссия выполнена. Всем здоровья, — написал форвард.

«Сочи» ранее гарантировал себе сохранение места в РПЛ. Даже в случае, если команда Владимира Федотова получит два технических поражения, то она будет выступать в премьер-лиге в сезоне-2020/21.