Мирзов назвал факторы, которые помогли "Арсеналу" попасть в Лигу Европы

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов в интервью "СЭ" отметил, что семейная атмосфера помогла команде добраться до еврокубков. Туляки в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.

– Главные факторы, которые позволили Туле добраться до еврокубков?

– Когда в команде отличная атмосфера, это дорогого стоит. Мы были, как семья, поверьте, я не преувеличиваю. Второй фактор – качественный подбор игроков. Ну а третий – работа тренерского штаба, предыдущего и нынешнего, плюс руководства клуба, включая губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Люди делали все, чтобы мы ни в чем не нуждались, думали исключительно о футболе.

– Это прекрасно, но что ждет "Арсенал" в следующем сезоне? Бакаев вернулся в "Спартак", Джорджевич – в "Зенит", в киевское "Динамо" перебрался Кадири. Непонятно, где продолжат карьеру Левашов, Беляев, Ткачев. Да и с вами ничего не ясно.

– Потери, конечно, серьезные. Но "Арсенал" и год назад прилично обновился. Кто-то считал, что команда будет бороться за выживание. А она добилась лучшего результата в своей истории! Там грамотные руководители, не сомневаюсь, они пригласят таких футболистов, которые сделают "Арсенал" только сильнее. (Александр Кружков)

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