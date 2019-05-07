Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов признан игроком месяца в тульской команде по версии болельщиков, информирует официальный Твиттер команды.

25-летний россиянин принял участие в пяти матчах "Арсенала", забил один гол и отдал одну голевую передачу, которые пришлись на встречу 25-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:0).

Среди претендентов на звание лучшего футболиста апреля также были: голкипер Артур Нигматуллин, полузащитники Зелимхан Бакаев, Сергей Ткачев и нападающий Лука Джорджевич.

В текущему сезоне Мирзов провел 28 матчей за "Арсенал", забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

🔝👍👏Резиуан Мирзов – лучший футболист апреля!



📊В официальной группе ВКонтакте завершилось голосование за звание лучшего игрока месяца. Победу одержал полузащитник Резиуан Мирзов. pic.twitter.com/HfIT5KGjr2 – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 7 мая 2019 г.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр