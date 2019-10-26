Мирча Луческу: «В «Зените» не дают шанса молодым игрокам»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на YouTube раскритиковал руководство клуба за отсутствие стратегии.

— Свой приход в «Зенит» вы назвали большой ошибкой.

— Я быстро осознал, что игра «Зенита» строится исключительно через физику, силу и борьбу. Я же хотел построить игру через тактику, движение на поле. У руководства «Зенита» не было терпения построить настоящую команду. Деньги есть, а терпения нет. В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академии, но совершенно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.

— Вы пришли в «Зенит» изменить тенденцию?

— Я очень хотел изменить ее в «Зените». Хотел внушить молодежи, что уже завтра они станут основой. Но они продолжали работать так, будто они — вечные резервисты. Руководство «Зенита» требовало, чтобы я брал самого талантливого игрока и превращал его моментально в игрока основы. Это невозможно! Как только я пришел, «Зенит» продал игроков более чем на 100 миллионов евро: Гарая, Халка, Витселя... Данни тогда был травмирован, Ломбертс был не в форме. Руководителям «Зенита» нужно было терпение. Нужно было подождать еще год, чтобы в команде выросла смена, но они этого не сделали.

— Что было после вашего ухода?

— После того, как я ушел, «Зенит» потратил более 150 миллионов евро и закончил чемпионат на 5 месте. У них нет терпения для выращивания новых игроков. Я рад, что сумел оставить свой след в истории «Зенита». Я заработал с питерцами 79 очков из 100, и в том сезоне мы забили больше всех голов.

— У «Зенита» нет стратегии, как у «Шахтера»?

— Нет. Это их главная проблема — отсутствие внятной стратегии. Они отталкиваются только от трансферов.