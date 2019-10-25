Мирча Луческу рассказал, почему хотел избить Джурабчана

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на Youtube рассказал, почему хотел избить иранского агента Киа Джурабчана.

— Чем вы занимались с Ахметовым за пределами футбола?

— Ринат обожает петь в караоке. Мы регулярно с ним ходили туда и вместе пели. Так продолжалось до 2014 года, пока не случилась трагедия в Донецке. Когда мы переехали в Киев, в наших отношениях произошел разлад. Мы перестали видеться — 1-2 раза в год, на дни рождения. В том «Шахтере» происходили странные вещи. Я пытался остановить развал команды. Может быть, вы в курсе, но несколько месяцев «Шахтер» базировался вне Украины — сначала в Австрии, а затем в Швейцарии. Мы ждали, когда нормализуется ситуация в Донецке.

— Какой момент оказался поворотным?

— На сборах случилась дикая ситуация: мы возвращались домой после игры с «Лионом» в гостиницу. В номере меня набрали из ресепшна и сообщили, что 8 игроков «Шахтера» не хотят возвращаться на Украину. Оказалось, их подговорил какой-то Киа Джурабчан — агент и бандит. Среди «бунтарей» был и Луиз Адриану. У меня был серьезный разговор с игроками. Я поставил им ультиматум: либо вы возвращаетесь на Украину в течение 10 лет, либо я строю новую команду без вас. Через 3 дня они были на базе. Я был так зол, что хотел избить Джурабчана.

— Вы демократичный тренер или авторитарный?

— Я всегда настаиваю на дисциплине. Но не армейской, а бытовой. Без нее у нас бы не было столько трофеев. Когда я пришел в «Шахтер» в 2004 году, о нем в Европе никто не знал. До этого при Невио Скале команда уступила «Аустрии» в еврокубках — 1:5. У нас в команде было много бразильцев, и я обучал их, как правильно одеваться, общаться с другими людьми, развиваться вне футбола.

— С кем из бразильцев были проблемы?

— Проблемы были с Бернардом и Элану. Они дебютировали тогда за сборную Бразилии и поймали «звезду». Они никого не уважали, опаздывали на тренировки. За все время Бернард не приехал вовремя на тренировку ни разу! Все время был в смартфоне. Еще проблемный был Кастилью — у него были проблемы с воспитанием. Как игрок он полностью меня устраивал. Но результат на поле возможен только между людьми, у которых отличные взаимоотношения. Они должны уважать друг друга. Бернард опаздывал, Фред занимался баловством, тяжело было вначале с Дугласом Костой. Даже не помню, сколько раз Фреда выгонял с тренировок. С этими игроками было очень сложно!