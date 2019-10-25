Мирча Луческу рассказал о конфликте с руководством «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на YouTube рассказал, почему у него случился конфликт с руководством питерского клуба.

— Пытались ли вы повторить опыт «Шахтера» в других местах?

— Я пытался повторить опыт «Шахтера» в «Зените», в частности, задействовать молодежь питерского клуба. Из-за этого у нас возник конфликт с руководством «Зенита». Я любил как игроков основы, так и запаса.

— Самый сильный футболист, игравший у вас в «Шахтере»?

— Матузалем — самый талантливый. Тайсон, Марлос, Дуглас Коста, Виллиан — все прекрасны. Но лучше остальных прогрессировал Алекс Тейшейра. Помню, когда он только появился в «Шахтере»: он был не похож на футболиста. Мне даже досталось за Тейшейру от президента, мол, зачем я убеждал его купить. Но я обладал терпением, я даже сменил его позицию. Тейшейра играл и в опорной зоне, и на бровке, пока я не передвинул его под нападающим. Он забил 24 гола, и мы продали его за 50 миллионов евро.

— Самый сильный украинец в вашем «Шахтере»?

— Ракицкий. Тимощук и Степаненко тоже очень сильны.

— Переход Ракицкого в «Зенит» — верное решение?

— Ракицкий все сделал верно. У него не сложились отношения с Фонсекой, у них не было такой химии, как у нас с ним.