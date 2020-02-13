Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о скором уходе полузащитника команды Алексея Миранчука в европейский топ-клуб.

— Алексей стал очень значимым игроком не только в «Локомотиве», но и в российском футболе. Таким же стал его брат. Я думаю, они получают удовольствие от игры в футбол. Это самое главное, — сказал Юрий Семин в интервью на Youtube-канале комментатору Нобелю Арустамяну.

А что дальше будет? Дальше есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. Мы продаем Миранчука. Есть такие позывы. Миранчука не надо продавать, за Миранчуком должны приходить и предлагать. И тогда можно думать, хороший клуб или плохой.

В большей степени это должно быть решение самого игрока. Может быть, он не хочет уходить никуда. Зачем ему уходить, если это клуб не высокого уровня? Зачем ему уходить?! Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует. Он растет здесь, он набирается сил, он в национальной сборной, мы его видим каждый день.

Поэтому его не надо никуда предлагать. Если он будет достоин, значит, его серьезный клуб сам заберет. Придет и возьмет и даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет нашего игрока. Он же не игрушка.