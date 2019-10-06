РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Миранчук «нарисовал» фол. Пенальти в пользу «Локо» назначен ошибочно

6 октября 2019, 15:17
Миранчук «нарисовал» фол. Пенальти в пользу «Локо» назначен ошибочно. Миранчук «нарисовал» фол. Пенальти в пользу «Локо» назначен ошибочно. Миранчук «нарисовал» фол. Пенальти в пользу «Локо» назначен ошибочно.
Миранчук «нарисовал» фол. Пенальти в пользу «Локо» назначен ошибочно.
Теги:

На 45+1-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» ошибся арбитр Сергей Лапочкин, назначив пенальти в ворота гостей. Судья решил, что вратарь Михаил Левашов нарушил правила в единоборстве с Алексеем Миранчуком и сбил его. При этом удалять голкипера он не стал, так как тот пытался сыграть в мяч.

Видеоповторы убеждают в том, что полузащитник железнодорожников обманул Лапочкина. Миранчук перепрыгивал вратаря, но в последний момент опустил правую ногу и зацепился ей за левую руку Левашова. И упал. 11-метровый удар в такой ситуации назначать не следовало. (Александр Бобров)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
296
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир