19:55 11 апреля | Футбол — РПЛ

Миранчук и манекен. "Локомотив" потроллил Заболотного

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"Локомотив" в своем официальном Инстаграме опубликовал фотографию с тренировки. На ней запечатлен один из братьев Миранчуков, обнимающий манекен.

При этом на манекене специальным тегом отмечен форвард "Зенита" Антон Заболотный. Это является отсылкой на смешную ситуацию, в которую нападающий петербуржцев попал в феврале: на одной из тренировок он врезался в манекен. 

"Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 22 туров.

Заболотный снес манекен на тренировке "Зенита". Очень смешное видео

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