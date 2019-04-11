Миранчук и манекен. "Локомотив" потроллил Заболотного

"Локомотив" в своем официальном Инстаграме опубликовал фотографию с тренировки. На ней запечатлен один из братьев Миранчуков, обнимающий манекен.

При этом на манекене специальным тегом отмечен форвард "Зенита" Антон Заболотный. Это является отсылкой на смешную ситуацию, в которую нападающий петербуржцев попал в феврале: на одной из тренировок он врезался в манекен.

"Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 22 туров.

Заболотный снес манекен на тренировке "Зенита". Очень смешное видео