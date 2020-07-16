Миранчук догнал Самедова по голам за «Локо» в чемпионате

Алексей Миранчук, открыв счет в матче с ЦСКА, забил 29-й гол за «Локомотив» в премьер-лиге и сравнялся в списке лучших бомбардиров клуба с Александром Самедовым. От делящих пятую строчку Зазы Джанашии и Евгения Харлачева 24-летний хавбек отстает на четыре гола, от делящих третье место Олега Гарина и Алексея Косолапова — 11. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России