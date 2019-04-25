Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, почему в стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата России с "Уралом" был включен нападающий Ваня Вучичевич.

- Думаю, что это оптимальный состав для этой игры, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Вучичевич нормально работал, но он молодой игрок, надо дать шанс, он его заслужил. Посмотрим, как он этим воспользуется. Для нас это игра за шесть очков. Будем выкладываться на сто процентов, будем биться. Но нужно еще немного удачи.

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