Миодраг Божович: «У меня нет претензий к игрокам: сражались до конца»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:4) заявил, что ключевым моментом стал нереализованный в первом тайме пенальти. Удар Александра Соболева отбил Матвей Сафонов.

— В первом тайме выглядели солидно. Если бы забили пенальти в раздевалку, то все могло бы сложить по-другому, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Вместо этого мы пропустили из раздевалки, очень быстро пропустили два гола. Потом было тяжело отыграться. Но мы не опускали руки, продолжали бороться. Могли забить, правда, и пропустить еще могли. Весь второй тайм атаки шли в обе стороны. У меня нет претензий к игрокам: сражались до конца.

Мне прежде всего жалко Соболева. Он мог оформить дубль, показал очень хорошую игру. Жалко, что не реализовал пенальти. Надеюсь, что у него все впереди.

По горячим следам ничего в раздевалке не говорю. Только пожимаю руку и ухожу. Потому что мы все на нервах еще.

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