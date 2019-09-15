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Миодраг Божович: «Статистика прошлых встреч для меня не имеет значения»

15 сентября 2019, 18:56
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил готовность команды к матчу 9-го тура чемпионата России против «Краснодара».

— «Краснодар» играет в хороший, красивый футбол. Мы постараемся сыграть тоже в атакующий футбол. Посмотрим, как получится это, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Статистика прошлых встреч для меня не имеет значения. Российский чемпионат очень непростой, и любая команда может обыграть любого соперника. Если «Краснодар» выиграет, то ему это дастся нелегко. Если победим мы — то победа будет тоже сложной.

Краснодар — Крылья Советов

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