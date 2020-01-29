Миодраг Божович: «Соболев понимает, что должен работать в любом случае»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги первого зимнего сбора команды в турецком Белеке. Также он поделился планами самарцев на оставшиеся дни трансферного окна.

— У нас были очень хорошие условия. Самое главное — поле очень хорошее, — цитирует «КП» Божовича. — Гостиница нормальная, питание тоже. Были все условия, чтобы хорошо поработать.

Самое главное — обошлись без травм. После небольшого перерыва продолжим работу. На втором сборе нагрузки будут более интенсивными, футболисты будут играть больше времени. На этом сборе игроки провели на поле по 40 минут, на втором они будут играть по 60 минут. Это значит, что мы приближаемся к той готовности, которая нам нужна.

Мы работаем над усилением. Ожидаем, что на втором сборе к нам приедут два-три новичка. Думаю, что усилимся качественно, потому что у нас очень серьезная задача и первые четыре игры очень важные. Важна любая игра, но первые четыре очень важны. Нам надо подготовиться, чтобы исправить турнирное положение.

Есть пара игроков, которые отправятся в аренду. У них нет шансов пока играть в «Крыльях», но мы должны быть аккуратными, а футболистам нужна игровая практика.

Соболев пришел чуть-чуть попозже. Он хорошо тренировался, хорошо работал. Понимает, что должен работать в любом случае. Могу сказать, что я доволен, как он работает.