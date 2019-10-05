РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Миодраг Божович: «Соболев остается штатным пенальтистом»

5 октября 2019, 21:21

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в 12-м туре РПЛ. Дубль оформил Александр Соболев, который также не реализовал пенальти.

— Было важно не пропустить быстрый ответный. Мы думали, что важно не пропустить первые 20-30 минут и выдержать давление. Забили со стандарта, после этого была пара опасных моментов, во втором тайме контролировали ход матча

— Вы говорили, что Соболев — штатный пенальтист. Сегодня он не забил. Ситуация не меняется?

— Не меняется. Он забивает и приносит нам удовольствие своими голами. Пускай продолжает бить пенальти.

Сочи — Крылья Советов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир