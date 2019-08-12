Миодраг Божович: "Пытались ускорить игру, но не вышло"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович заявил на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (0:1), что серия поражений давит на его команду.

- Насколько давят 4 поражения подряд?

- Давят, конечно. Но выхода нет, надо работать и исправлять ошибки. У нас много новых игроков, линия обороны совсем новая. Так быстро трудно наладить командную игру.

- Какова роль Гацкана в вашей команде?

- Какой он был, такой и остался. Это правая рука тренера на поле. Большой боец, опытный игрок, бегает как раньше. Нельзя сказать, что он уже в солидном футбольном возрасте.

- Показалось, что Соболев часто апеллировать к судье вместо концентрации на игре. Уже чувствует себя большим футболистом?

- Нет, просто он горячий парень. Он отлично работает на тренировках. Он стоит не земле, а не витает в облаках. Это просто адреналин на поле. У него хорошие шансы вырасти в классного игрока.

- Почему заменили Анюкова?

- Попытались ускорить фланг. Рассчитывали на скорость Зиньковского. Но не могу сказать, что это получилось. (Юрий Плохотниченко)

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