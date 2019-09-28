Миодраг Божович: «Пенальти в ворота «Тамбова» был еще в первом тайме»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 11-го тура чемпионата России (2:0). По словам специалиста, 11-метровый в ворота соперника нужно было назначать еще в первом тайме.

— Я думаю, что мы заслуженно выиграли, — цитирует Божовича официальный сайт «Крыльев Советов». — «Крылья» играли хорошо, у нас было достаточно моментов для взятия ворот. «Тамбов» оборонялся большим количеством игроков, практически всей командой. Но мы смогли забить сопернику два гола. Поздравляю болельщиков с победой. Что я могу сказать о пенальти в ворота «Тамбова»? Он был еще в первом тайме, когда мяч попал в руку одному из игроков гостей.