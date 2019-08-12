22:09 12 августа | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович - о серии поражений "Крыльев Советов": "Надо работать, по-другому невозможно"

2
Обсудить

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения от "Ростова" (0:1) в матче 5-го тура чемпионата России

– Техническая ошибка при выносе мяча. В первом тайме сами привозили себе моменты. Во втором тайме сыграли лучше, но могли исправить ошибки. Плохое давление? Рисковали во время атаки. "Ростов" – очень качественная команда. Нужно чуть больше удачи во время стандартных положений. Четыре поражения? Надо работать, по-другому невозможно, – сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Ростов" занимает второе место с 11 очками в турнирной таблице РПЛ после 5 туров. "Крылья Советов" – 14-я строчка и 3 балла.

Ростов – Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ