Миодраг Божович: «Надеемся, что голевая серия Соболева в «Крыльях» продолжится»
16 октября 2019, 14:49
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» высказался о состоянии форварда Александра Соболева.
— У него хороший настрой. Он поработал хорошо в сборной. Надеемся, что его голевая серия в «Крыльях» продолжится, — цитирует Божовича sgpress.ru. — Конечно, долго не было в Самаре игрока ,которого бы так любили, как его. Важно, чтобы он остался таким, как есть. Я точно скажу, что он не зазвездился, понимает все, что происходит и продолжает работать на тренировках.
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