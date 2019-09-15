Миодраг Божович: «Мамаев усилил бы «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от «Краснодара» (2:4) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что хавбек «быков» Павел Мамаев мог бы усилить самарскую команду.

— Вы недавно сказали, что с Павлом Мамаевым «Краснодар» был интереснее. Усилил бы он «Крылья Советов»?



— Я так и думаю. «Краснодар» с ним играл лучше, и он был одним из лучших футболистов в команде. Он бы мог и нас усилить. (Екатерина Потапова)

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