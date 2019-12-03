Министр спорта РФ заявил, что у полиции были основания для задержания фанатов «Спартака» в Петербурге

Министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что полиция имела основания для задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

По данным СМИ, в воскресенье, 1 декабря, в Петербурге было задержано 86 человек — 81 фанат «Спартака» и пять — «Зенита». На всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

— На задержания были основания, это работа правоохранительных органов, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным.

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