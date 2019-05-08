Министр спорта прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что судебное дело об участии нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в двух драках в центре Москвы осенью 2018-го послужит уроком для спортсменов.

49-летний государственный деятель отметил, что спортсмены высокого уровня не имеют права распивать спиртные напитки между соревнованиями или матчами.

– Действительно, следствие длилось очень долго – больше семи месяцев. Было несколько эпизодов. Вся страна и спортивная общественность следила за этим судебным процессом. Хорошо, что решение принято. Уверен, что суд рассмотрел все обстоятельства дела. Мы видели все эти видеозаписи. Было много сказано и напечатано. Надеюсь, что ребята сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт. Для этого предстоит сделать много чего, завоевать право и доверие у партнеров по своей команде.

Жаль, что спортсмены в таком молодом возрасте совершают такие поступки и губят свою карьеру. С другой стороны, конечно, спортсмены высокого уровня находятся на работе 365 дней в году, тренируются, готовятся и соблюдают режим. Такого не бывает, что между сорвевнованиями или играми есть свободное время, когда они могут себе позволить распивать спиртные напитки. Спортсмен должен соблюдать режим каждый день. Надеюсь, что это послужит уроком для них и для нас всех. Надеюсь, что они найдут в себе силы дальше тренироваться и завоевать место в своих клубах, – сказал Колобков в интервью пресс-службе Министерства спорта РФ.

Сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание по делу об участии Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.