Министр спорта Московской области: «Без инвесторов «Химки» не будут играть в РПЛ»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ситуации с «Химками». Ранее сообщалось, что клуб не может найти инвестора и не выступит в следующем сезоне РПЛ.

— Понятно, что если говорить о «Химках», ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда, — цитирует Терюшкова ТАСС. — Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос — если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет — останемся в ФНЛ.

Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в премьер-лигу, значит выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ.