Министр спорта Матыцин заявил, что менять лимит на легионеров не планируется
Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя прошедшее заседание Попечительского совета РФС, заявил, что лимит на легионеров изменен не будет. Также он заявил, что все обязательства по госфинансированию будут выполнены.
— Подвели итоги года, работу РФС, проведение футбольных турниров. Говорили о бюджете. Цифры, возможно, назовет Александр Дюков. Что касается госфинансирования, то мы все свои обязательства выполним. По лимиту изменений не планируем.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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