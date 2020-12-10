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Министр спорта Матыцин заявил, что менять лимит на легионеров не планируется

10 декабря 2020, 19:27
Олег Матыцин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя прошедшее заседание Попечительского совета РФС, заявил, что лимит на легионеров изменен не будет. Также он заявил, что все обязательства по госфинансированию будут выполнены.

— Подвели итоги года, работу РФС, проведение футбольных турниров. Говорили о бюджете. Цифры, возможно, назовет Александр Дюков. Что касается госфинансирования, то мы все свои обязательства выполним. По лимиту изменений не планируем.

(Константин Алексеев)

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