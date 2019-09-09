Минфин поддержал закон о возвращении пива на стадионы

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. Он уже поступил в правительство, сообщают «Известия».

В документе ведомства сказано: спортивные мероприятия, проводимые в РФ в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей.

Кроме того, уверены в Минфине, реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг. Также в ведомстве считают, что может увеличиться инвестиционная привлекательность деятельности, которая связана с организацией спортивных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе правительства, проект официального отзыва еще не рассматривался на заседании комиссии по законопроектнои? деятельности, позиция кабинета министров пока не определена.

Продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года. Во время ЧМ-2018 запрет был приостановлен.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020