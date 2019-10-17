Михневич ответил на вопрос о возможном приходе в московское «Динамо»

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич ответил на вопрос о возможном переходе в московское «Динамо».

— Как и любой тренер, я мечтаю однажды поработать за границей, — цитирует Михневича Super Express. — Но на данный момент у меня есть конкретная задача от Польской футбольной федерации. Я хочу во второй раз попасть на финальный турнир молодежного Евро и не думаю больше ни о чем. Любые предложения я буду готов рассмотреть только после этого турнира.

49-летний специалист работает с молодежной сборной Польши с 2017 года. Михневич никогда не работал за пределами родины.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Кирилл Новиков. Ранее руководство бело-голубых приняло отставку Дмитрия Хохлова — это случилось после матча 12-го тура премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2).

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