Бывший глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «РИА Новости» рассказал подробности физического состояния бывшего полузащитника красно-белых Фернанду.

— Сейчас часто пишут о Фернанду и его теоретическом возвращении в «Спартак». Правда, что вы все время боролись с его склонностью к полноте?

— Склонность Фернандо к полноте — это миф. Возможно, он родился чисто из-за визуального восприятия, это просто особенности его телосложения. Единственный повод говорить о лишнем весе Фернандо был только во время, когда он непосредственно переходил в «Спартак». Когда он приехал, у него действительно было почти пять лишних килограммов, но в течение полутора месяцев эту проблему он устранил с помощью тренеров по физподготовке. После этого случая у Фернандо никогда не было проблем с весом.

— Почему он так долго восстанавливался прошлой зимой?

— У него была очень неприятная, хроническая травма, связанная с воспалением сухожилия, которая требовала длительного периода лечения. Мы в то время находились на сборах, и в полевых условиях невозможно было сделать всё необходимое. Поэтому мы его отправили в Италию для прохождения полноценного курса, согласовав восстановление с местными врачами. Чтобы не рисковать с рецидивом, пришлось дать ему дополнительное время на лечение.