Михаил Шац: "На фанатском вираже "Зенита" собираются отъявленные негодяи"

Шоумен, известный болельщик "Зенита" Михаил Шац в онлайн-шоу "ОК на связи!" рассказал о своем отношении к фанатам невского клуба. Также стендап-комик и телеведущий сообщил, что чемпионство "Зенита" сподвигло его посмотреть премьеру своего нового шоу "Дело было вечером".

– Я иногда выбираюсь в Питер, и если это совпадает с футболом, всегда иду на матч, – сказал Шац. – Прекрасная "Газпром-Арена", которую я считаю одним из лучших стадионов мира, мне очень нравится, очень крутое впечатление. Я стал ходить на вираж фанатский. Старый стадион просто был эллипсообразной формы, и вот все фанаты собирались на одном вираже. Сейчас стадион прямоугольный, но название сохранилось. На фанатском вираже собираются отъявленные негодяи, и я к ним. В Москве я всё время хожу в свитшоте "Зенит", и никто не замечает.

Я отвык уже от премьер, и был немного не в себе. Я, вообще, не люблю смотреть на себя по телевизору, сразу отворачиваюсь и начинаю думать: "Ну что это за урод? Что я сейчас сказал?". Вот эта вся рефлексия питерская. Я поэтому почти не смотрел. Но в этот раз это совпало с чемпионством "Зенита", и я был уже в хорошем состоянии и как бы расслабился и посмотрел. Нормально, кстати.