Михаил Осинов: "Есть небольшое волнение в связи с тем, что у "Ростова" пять новичков"

Тренер "Ростова" Михаил Осинов - о матче с "Енисеем" в 18-м туре чемпионата России. Главный тренер команды Валерий Карпин пропускает игру из-за дисквалификации. Игра состоится в Сочи на стадионе "Фишт".

- Матч пройдет на юге недалеко от Ростова. Надеюсь, что это плюс для нас, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Для меня это первый матч как и.о. главного тренера. Надеюсь, что справлюсь с этой ролью. В какой форме "Енисей" - игра покажет. Есть небольшое беспокойство за нашу команду, так как у нас пять новых игроков. Есть небольшое волнение в связи с этим. А так все отлично. Мы готовы к матчу.

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