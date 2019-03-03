13:55 3 марта | Футбол — РПЛ

Михаил Осинов: "Есть небольшое волнение в связи с тем, что у "Ростова" пять новичков"

1
Обсудить

Тренер "Ростова" Михаил Осинов - о матче с "Енисеем" в 18-м туре чемпионата России. Главный тренер команды Валерий Карпин пропускает игру из-за дисквалификации. Игра состоится в Сочи на стадионе "Фишт".

- Матч пройдет на юге недалеко от Ростова. Надеюсь, что это плюс для нас, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Для меня это первый матч как и.о. главного тренера. Надеюсь, что справлюсь с этой ролью. В какой форме "Енисей" - игра покажет. Есть небольшое беспокойство за нашу команду, так как у нас пять новых игроков. Есть небольшое волнение в  связи с этим. А так все отлично. Мы готовы к матчу.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Енисей - Ростов

 

Результаты опроса

16273 чел.

Как закончится матч 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"?
5.2%
Крупной победой "Спартака"
31.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
21.1%
Результативной ничьей
4.7%
Нулевой ничьей
30.5%
Победой "Краснодара" с разностью в один-два мяча
6.6%
Крупной победой "Краснодара"

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
Материалы других СМИ