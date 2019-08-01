Михаил Левашов: "Пока до сих пор не осознаем, что произошло"

Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов оценил игру команды в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" (0:3).

"В первом тайме играли мы очень хорошо, создавали моменты, – приводит слова Левашова ТАСС. – Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились

Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение".