Михаил Кержаков: «Спартак» владел инициативой из-за удаления»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) отметил, что характер игры во втором тайме изменился из-за удаления Магомеда Оздоева.

— Очередной «сухарь» — можно поздравить?

— Спасибо. Но второй тайм сложился уже несколько по-другому. Конечно, удаление сказалось на ходе игры. Но главное, что нам удалось выстоять. Я рад, всех с победой.

— Не трудно было играть, когда за воротами было два сектора болельщиков «Спартака»?

— Нет, скорее труднее было за нашими болельщиками. Они громко поддерживали команду, и поэтому мне было труднее докричаться до партнеров.

— Во втором тайме «Спартак» владел инициативой.

— Это произошло из-за удаления. Думаю, если бы его не было, второй тайм напоминал бы первый. Трудно сохранить инициативу, играя в меньшинстве. В любой момент ситуация на поле могла измениться. К тому же накануне был очень сложный матч с «Лионом». Но главное, что удалось удержать счет. Да, на фоне усталости на секунду можно потерять концентрацию. К счастью, сегодня этого не произошло. (Артем Рябовол)

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