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Михаил Кержаков — о Дзюбе: «Подъехал КАМАЗ шуточек за 200»

8 ноября 2020, 21:41
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1) вышел в прямой эфир студии «Матч ТВ».

Первым делом он поинтересовался, присутствует ли среди экспертов Владимир Быстров: «Володька в студии?!»

Затем он ответил на вопросы про ситуацию, в которой оказался форвард команды из Санкт-Петербурга Артем Дзюба.

— Подъехал КАМАЗ шуточек за 200. Ничего экстраординарного не произошло! — сказал Кержаков.

— Почистили ли телефон?

— Мне чистить нечего. А за остальных не ручаюсь.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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