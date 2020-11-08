Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1) вышел в прямой эфир студии «Матч ТВ».

Первым делом он поинтересовался, присутствует ли среди экспертов Владимир Быстров: «Володька в студии?!»

Затем он ответил на вопросы про ситуацию, в которой оказался форвард команды из Санкт-Петербурга Артем Дзюба.

— Подъехал КАМАЗ шуточек за 200. Ничего экстраординарного не произошло! — сказал Кержаков.

— Почистили ли телефон?

— Мне чистить нечего. А за остальных не ручаюсь.