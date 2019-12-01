Михаил Кержаков: «Матч со «Спартаком» был важнее, чем с «Лионом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 18-м туре РПЛ. Голкипер был признан лучшим игроком встречи. На этой неделе петербуржцы также одолели «Лион» (2:0) в Лиге чемпионов.

— Надесь, лучшая неделя впереди будет, — сказал Кержаков в эфире «Матч премьер». — Но в целом приятно, хорошая неделя. Второй тайм был похожим на игру с «Лионом». Мы остались в меньшинстве, «Спартак» перестроился. Было тяжело, но болельщики заставляли держаться.

— Для вас «Спартак» — самый принципиальный соперник?

— Да! Сто процентов. По накалу и атмосфере игра была важнее, чем с «Лионом».