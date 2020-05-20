Михаил Грушевский: «Показательным для Гончаренко станет следующий сезон»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

— Новое соглашение с Гончаренко подписано до окончания сезона 2020/21. Это последний шанс наставника?

— Понятно, что текущими результатами не удовлетворены ни в руководстве клуба, да и сам Виктор Михайлович явно не такого ожидал от этого сезона. В нынешних условиях это мегаадекватное решение, ведь этот чемпионат получается скомканным. Показательным для оценки работы Гончаренко для ЦСКА станет следующий сезон. Длительность контракта показывает, что по его итогам могут быть сделаны, и они наверняка бы последовали, даже если бы соглашение подписали на больший срок. Хочется верить, что фактор нестабильного становления новой команды будет успешно преодолен, и мы увидим, как ЦСКА выдает длительные качественные отрезки и добиваться результатов с позиции силы, что далеко не всегда получалось.

— Вы как армейский болельщик надеетесь, что и в этом сезоне команда замахнется на попадание в Лигу чемпионов?

— Разумеется, шансы есть, и они выросли после смены тренера в «Локомотиве». В новейшей истории все успехи железнодорожников были связаны исключительно с Юрием Семиным, поэтому сейчас все преследователи — «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА — получили возможность их нагнать. Правда если армейцы продолжат играть также неудачно, как в весенних матчах, то нужно рассуждать о том, на какое место они могут опуститься. Все же надеюсь, что перерыв пойдет на пользу ЦСКА, и восемь оставшихся матчей команда отыграет существенно лучше. Принципиально важными будут игры со «Спартаком», «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом». Все они пройдут без зрителей, поэтому неважно, на каких стадионах. Главное — результат и качество игры. (Евгений Белоусов)