Михаил Дегтярев: "Дюков знает футбол, под его руководством "Зенит" стал одним из самых успешных клубов России"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поздравил Александра Дюкова с избранием на пост главы Российского футбольного союза. В то же время парламентарий выразил надежду на качественное развитие российского футбола под руководством нового президента РФС.

– Александр Валерьевич Дюков на протяжении 10 лет являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит", трижды привел его к званию чемпиона России, – отметил Дегтярев. – Сейчас "Зенит" один из самых успешных клубов России не только по футбольной составляющей, но и маркетинговой. Поэтому, безусловно, Александр Валерьевич – человек, знающий футбол.

Он декларирует правильные вещи в части развития детско-юношеского футбола, строительства инфраструктуры, модернизации футбольного образования. Я также надеюсь, что и профессиональный футбол, и наша главная команда – сборная России сделают при новом руководстве качественный шаг вперед, а наследие ЧМ по футболу-2018 будет использоваться максимально эффективно. (Андрей Сизякин)

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