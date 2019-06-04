Михаил Бутовский – новый врач "Спартака". Ранее он работал в ЦСКА

Новым врачом основной команды "Спартака" назначен Михаил Бутовский. Ранее он работал в ЦСКА.
– Моя должность в "Спартаке"? Врач основной команды. Михаил Вартапетов остается в клубе. Его должность – руководитель медицинского департамента, – сказал Бутовский. (Виталий Айрапетов)
Бутовский родился 1 апреля 1981 года. В 2004-м окончил Московскую Медицинскую Академию имени Сеченова. С 2014 года он входит в штаб сборной России.
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