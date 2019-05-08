Михаил Боярский: "Все понимают, что Кокорин с Мамаевым уже понесли свое наказание"

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал свое мнение о решении суда дать реальный срок футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

– Удивлены, что Павлу Мамаеву и Александру Кокорину дали реальные сроки? Как думаете почему?

– Потому что эта история вызвала большой общественный резонанс. Но в конечном итоге все понимают, что они свое наказание уже понесли и теперь могут только хорошей игрой доказать. Я думаю, адвокаты сделают все возможное, чтобы сократить их пребывание за решеткой, чтобы ребята могли тренироваться и приносить пользу обществу, как говориться, искупить свою вину кровью.

– Удастся ли Александру Кокорину вернуться в футбол, учитывая его проблемы с коленом?

– Я думаю, что да, потому что Семак настроен на то, чтобы вернуть игрока в команду. Он был полезен и получит медаль. Все-таки сезон он начинал в "Зените", и "Зенит" стал золотым. Думаю, Кокорин сможет вернуться на своей прежний уровень. (Елена Григорьевская)

Сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаеву к году и пяти месяцам.

