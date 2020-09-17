Михаил Боярский: «Влашич в «Зените»? Мне жалко денег»
Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич будет стоить слишком дорого для клуба.
— Как вам идея с переходом Влашича? За него ЦСКА просил 40 миллионов евро, но «Зенит» не хочет платить такую сумму.
— Я — против. Мне таких денег жалко, плюс он не так сильно нужен.
— Но есть позиции, нуждающиеся в укреплении?
— Пока не вижу. Это должен знать Семак. Каждая его замена — гол, тренер очень чутко чувствует такие моменты. Так что лучше прислушиваться к нему. Это полезнее. (Дмитрий Зимин)
Полностью интервью Михаила Боярского — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/yarkoe-intervyu-mihaila-boyarskogo-o-zenite-perchatke-i-trusikah-spartaka-i-transferah-1711356/