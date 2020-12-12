Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18 тура «Тинькофф РПЛ» против московского «Динамо», а также оценил перспективы московского «Спартака» во встрече с «Сочи».

— Сегодня мы обязаны выиграть! Другого пути нет, за нами Петербург, — сказал Боярский «СЭ». — Нужно ценить и болельщиков, и престиж команды. Европа нам улыбнулась, да и бог с ней, но в чемпионате страны мы должны быть во главе. Надеюсь, так и будет. Это важно и для Семака, и для всех игроков. Мастерства хватает, все великолепны индивидуально. Нужен внутренний настрой команды, который немного растерялся. Пора восстановить спортивную честь.

Боюсь, что сегодня не стоит ждать сенсации в Сочи, несмотря на травму Кокорина. Думаю, красно-белые хорошо настроены на эту игру. «Спартак» — это гордость московских болельщиков. Не буду злорадствовать в случае их поражения, но в этом поединке, конечно, болею за «Сочи». Характер проверим в очной встрече, это будет игра сезона. Последний матч в этом году, нужно показать зубы. Очень рассчитываю на Азмуна и Дзюбу. За вратарскую линию я не беспокоюсь. (Сергей Федоров)