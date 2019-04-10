Михаил Боярский: "Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что лучше сбреет усы, чем будет поддерживать "Спартак".

- Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"? Да, сбрею. Не только себе, но и кому угодно сбрею, - сказал Боярский в интервью youtube-каналу LOOKYANOV.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков после 22 туров. "Спартак" с 36 баллами располагается на 5-й строчке.

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