Михаил Боярский: «Кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский посоветовал болельщикам «Спартака», которые оскорбляли нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, «хрюкать в другом месте».

— Хочу сказать, что Артем Дзюба является лицом нашей сборной России и лицом «Зенита», и он оказался самым настоящим мужиком. Очень добрым, — цитирует «РИА Новости» Боярского. — Он показал, что настоящий профессионал. Своей игрой в матче со «Спартаком» Дзюба показал, что он настоящий футболист и при этом прекрасный человек. Артем не злопамятный.

Он прекрасно понимает, что в семье не без урода. Семья у нас огромная, и уродов хватает. Артем мудрый молодой замечательный спортсмен. Дай бог ему всего самого хорошего, как и всем болельщикам, которые любят футбол. А те, кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените», а в другом месте, на другом стадионе. Мы очень ждали этой победы над «Спартаком».

Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — выигрывают»