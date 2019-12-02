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Михаил Боярский: «Кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените»

2 декабря 2019, 11:34
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский посоветовал болельщикам «Спартака», которые оскорбляли нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, «хрюкать в другом месте».

1&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Артем Дзюба и&nbsp;Илья Кутепов.Дзюба выиграл бой. И продолжил войну. Рабинер — о победе «Зенита» над «Спартаком»

— Хочу сказать, что Артем Дзюба является лицом нашей сборной России и лицом «Зенита», и он оказался самым настоящим мужиком. Очень добрым, — цитирует «РИА Новости» Боярского. — Он показал, что настоящий профессионал. Своей игрой в матче со «Спартаком» Дзюба показал, что он настоящий футболист и при этом прекрасный человек. Артем не злопамятный.

Он прекрасно понимает, что в семье не без урода. Семья у нас огромная, и уродов хватает. Артем мудрый молодой замечательный спортсмен. Дай бог ему всего самого хорошего, как и всем болельщикам, которые любят футбол. А те, кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените», а в другом месте, на другом стадионе. Мы очень ждали этой победы над «Спартаком».

Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — выигрывают»

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191202/1561835413.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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