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Михаил Боярский: «Аренда в «Сочи» — лучший вариант для Кокорина»

21 января 2020, 13:30
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» переход 28-летнего форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина в аренду в «Сочи» до конца сезона-2019/20.

— Я считаю, что это лучший вариант для Кокорина, — сказал Боярский. — Александр сможет получать там игровую практику и набирать форму после длительного отлучения от футбола. Если добьется хороших результатов, то при желании вернется в «Зенит». Если же этого не произойдет, то все равно сможет заниматься любимым делом, которому посвятил всю жизнь. Не важно, в «Зените» или в «Сочи», это не имеет значения. Лучше быть играющим футболистом, а не рыдающим.

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. В сентябре 2019 года Александр вышел на свободу после отбытия наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. (Иван Торопцев)

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