Мигел Каздозу: "Испытывал невероятные эмоции от нахождения на поле нового стадиона"

Полузащитник "Динамо" Мигел Кардозу после ничьей с "Арсеналом" (3:3) отметил, что очень рад был забить первый мяч на обновленной арене.

– Какие впечатления от первого домашнего матча на обновленной арене?

– Я очень рад, что мне удалось забить первый гол. Теперь это новая страница в истории нашего клуба. Спустя десять лет команда вернулась на свой стадион. Я испытывал невероятные эмоции от нахождения на поле. Оно очень красивое.

Нам было важно не проиграть сегодня, с задачей мы справились. Могу выразить только самые искренние слова благодарности всем болельщикам. Атмосфера была невероятной.

Что качается игры, то мы больше внимания уделили атаке, а не обороне. Думаю, что болельщикам должно было понравиться. (Елена Григорьевская)​