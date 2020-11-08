«Между прочим, все мы...» Губерниев пошутил о Дзюбе цитатой Бродского в эфире «Матч ТВ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» отреагировал на скандал, в который оказался втянут нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

В интернете оказался ролик, на котором человек, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Мужчина лежит на кровати, за кадром слышен голос ведущей телеканала «Матч ТВ» Марии Орзул. Человек, похожий на Дзюбу, сам снимает на видео процесс.

«Между прочим, все мы д***», — напомнил Губерниев строчку из стихотворения Иосифа Бродского.