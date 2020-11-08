РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Между прочим, все мы...» Губерниев пошутил о Дзюбе цитатой Бродского в эфире «Матч ТВ»

8 ноября 2020, 22:43
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» отреагировал на скандал, в который оказался втянут нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

В интернете оказался ролик, на котором человек, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Мужчина лежит на кровати, за кадром слышен голос ведущей телеканала «Матч ТВ» Марии Орзул. Человек, похожий на Дзюбу, сам снимает на видео процесс.

«Между прочим, все мы д***», — напомнил Губерниев строчку из стихотворения Иосифа Бродского.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
86
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир