Мейтин — об инциденте на игре «Зенит» — «Локомотив»: «Подвыпивший фанат провоцировал болельщиков гостей»
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал об инциденте на трибунах во время матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0). По его словам, конфликт возник из-за провокатора в состоянии алкогольного опьянения.
— Один из подвыпивших питерских фанатов влез на козырек, отделяющий ярусы трибун, и стал провоцировать болельщиков гостей, — сказал Мейтин. — Те не выдержали, добрались до него и побили. Но провокатор не успокоился и принялся срывать баннер москвичей. После чего сами фанаты «Локомотива» вывели его с трибуны и передали стюардам.
— Каким будет наказание?
— Решит суд.
— А каким оно может быть в отношении «Зенита»?
— Здесь уже вердикт за КДК. (Александр Львов)