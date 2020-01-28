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Месси, Роналду и Тарасов. Слуцкий ответил, кого возьмет в лодку при двух свободных местах

28 января 2020, 00:10
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Специалист ответил на загадку ведущего.

— Вы плывете в лодке, видите, как тонет Месси, Роналду и Тарасов, — сказал Иван Ургант. — Кого вы возьмете себе на лодку? Если два свободных места.

— Тара вряд ли утонет, он своим ходом доберется, — ответил Леонид Слуцкий в эфире программы. — Кстати, когда Дмитрий поехал с «Рубином» на сбор, то столько сообщений гневных от поклонниц Ольги Бузовой пришло мне. Что-то вроде: «Будь ты проклят, приятель». Это еще самое доброе.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Ранее он тренировал «Витесс».

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