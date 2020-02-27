Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова

Арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Сочи», когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.

Встреча ЦСКА — «Сочи» прошла 11 августа в Москве и завершилась со счетом 0:0. На последних минутах матча Чалов получил удар в лицо в штрафной «Сочи» от игрока соперника Ивана Миладиновича, но эпизод остался без внимания арбитра.

- Конечно, там нужно было давать 11-метровый удар и удалять защитника, — сказал Мешков в интервью РИА Новости. — После игры мы поговорили с Чаловым, но не конкретно по этому эпизоду. Вы поймите, я не могу наощупь трактовать эпизод и кого-то удалять. Смотрю на экране: ну елки-палки, как мы могли это не увидеть? С другой стороны — резервный стоит за пределами поля в районе центральной линии поля, ассистент судьи смотрит за мячом, как и я, другой ассистент вообще, как положено, находится в рекомендуемой позиции и физически не может это увидеть.

Что, я не понимаю, что это плохое решение? Я посмотрел еще раз видео, как я должен был анализировать тот эпизод? Что мне нужно было сделать по-другому в том моменте? Мы смотрели за мячом, игра интенсивно развивалась.