Мещеряков отреагировал на попадание «Локомотива» в Лигу чемпионов

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу в 29-м туре Тинькофф РПЛ над ЦСКА (2:1), которая гарантировала команде место в тройке по итогам сезона.

— Важнейшие три очка, команда настроилась и билась на поле, — заявил он «СЭ». — Мы гарантировали себе место не ниже третьего, но впереди еще важный матч. Тьфу-тьфу-тьфу, не проиграли ни одного матча из семи. Понятно, что были ничьи, но у команды есть настрой и мотивация. В таком графике тяжело играть не только нам, но и всем остальным. Я это называю коронавирусным футболом. (Севастиан Терлецкий)