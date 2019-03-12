Мелкадзе пропустил тренировку, Ещенко, Жиго и Игнатов тренировались по индивидуальным программам

"Спартак" начал подготовку к матчу 20-го тура чемпионата России против "Зенита", информирует пресс-служба клуба.

Андрей Ещенко и Самюэль Жиго, которые продолжают восстанавливаться после операций на крестообразных связках, занимались по индивидуальной программе. Михаил Игнатов, пропустивший последние матчи из-за спазма мышц бедра, также тренировался отдельно.

Георгий Мелкадзе пропустил сегодняшнее занятие. Во матче 19-го тура с "Динамо" он повредил левый голеностопный сустав.

Напомним, что игру с "Зенитом" из-за дисквалификаций пропустят полузащитник московского клуба Аяз Гулиев и нападающий Зе Луиш. Оба в дерби с "Динамо" получили четвертые, дисквалифицирующие предупреждения в этом чемпионате.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в Москве 17 марта. Начало игры на "Открытие Арене" – 19.00.

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