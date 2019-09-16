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Мелкадзе объяснил, почему у него не получается заиграть в «Спартаке»

16 сентября 2019, 23:11
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Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, который выступает за «Тамбов» на правах аренды в текущем сезоне, ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram. 22-летний россиянин считает, что ему не удается показать весь свой потенциал в московской команде из-за психологического барьера.

О том, почему не получается в «Спартаке»: — Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется.

О футбольном кумире в детстве: — R10 (Роналдинью. — Прим. «СЭ»).

О самом худшем матче в карьере: — «Спартак» — «Енисей» (2:0) в прошлом сезоне.

О своем отношении к фанатам: — Уважительно, одним словом.

О том, почему не забил ни одного гола за «Спартак» в официальных матчах: — Психологический барьер.

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